「物流2024問題」への対応として、1日から日本郵便の速達郵便物や「ゆうパック」の配達するまでの時間が、一部地域で最大、半日程度遅くなります。例えば、東京から山口県に送った午前引き受けの「ゆうパック」は、これまで翌日の午後に届いていたものが、1日からは翌々日の午前中の到着になります。ゆうパックは全体のうち3.4％。速達郵便物は0.2％に相当する分の配達が最大で半日程度遅れることになります。一方、普通扱いのはが