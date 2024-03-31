夫婦関係に悩んでいる人はどうすべきか。公認心理師の柳川由美子さんは「まずは自分自身の感情や思いを深く知り、パートナーに伝えることが大切だ。『5つの基本的欲求』という心理学の理論から、どうしたらお互いの欲求を満たせるか考えてみてほしい」という――。写真＝iStock.com／Farknot_Architect※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Farknot_Architect■別居は受け入れても離婚はしたくなかった私のカウンセリングを受