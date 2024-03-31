メキシコで25日、山火事により約1400haの森林が焼失した。火災は道路沿いや墓地、住宅にも燃え広がり、当局によると、これまでに58カ所で火災が起きたという。2000人以上の消防士が、消火活動にあたった。火は墓地にも燃え移る目の前に広がる、真っ赤な景色。山全体が炎に覆い尽くされ、道路のすぐ向こう側で大きく燃え上がっている。炎の塊のように不気味に燃え続ける山、その前を走る車は、様子を見るようにスピードを落とすこと