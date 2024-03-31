お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（５８）が３１日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜午前９時５４分）に生出演。２８日に開かれたお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、女性に性的行為を強要したとする「週刊文春」の報道で名誉を毀損されたとして起こした訴訟の第１回口頭弁論について言及した。第１回口頭弁論で松本は出廷せず、双方の代理人弁護士が準備書面などを提出して終了した。太田は２０２０