カルディコーヒーファームは4月1日から、「春のコーヒーバッグ(税込1,900円)」の販売を開始する。【関連記事】カルディ、アウトドアでの料理に「スクエアクッカー&ミニパンセット」発売、蓋はミニフライパン、直火調理可能、持ち運びに便利な「ステンレスマグ」「ミニキャニスター缶」は3月29日発売カルディが春に販売する毎年恒例のセット。2024年はトートバッグ(全2色)に、セット限定コーヒーを含む計3種類のコーヒーをあわ