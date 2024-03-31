ドジャース大谷翔平の?潔白?が証明されたと言えそうだ。米「ロサンゼルス・タイムズ」は２８日付の記事で、捜査を担当する検事が大谷の弁護士に対し、違法なブックメーカーへの送金は連邦捜査機関が扱う犯罪に該当しないという見解を裁判所を通じて示したと報じた。当局が捜査しているのは、あくまで違法なスポーツ賭博組織であり、大谷は?捜査対象外?ということ。ＮＨＫも３０日に同記事を引用する形で伝えた。水原氏は大谷