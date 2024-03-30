【モデルプレス＝2024/03/30】米大リーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の元通訳・水原一平氏の違法賭博疑惑をめぐって、30日に放送された読売テレビ系『今田耕司のネタバレMTG（ミーティング）』（ひる11時55分〜12時53分 ※関西ローカル）では、日本時間26日の大谷選手の声明について“翻訳されていない一文”について議論が交わされた。【写真】大谷翔平選手、水原一平氏と写るインスタ“1投稿”だけ残す◆大