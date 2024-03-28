漫才コンビ「アジアン」を解散し、ピン芸人として活動する馬場園梓（43）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。タクシーでの恐怖体験を伝えた。馬場園はストーリーズで「運転手さんがずっとナビをいじりながら高速カーブを曲がるからめちゃくちゃ怖かった」とコメントした。そして「しかも、何回も急ブレーキをかけるから、すいません、前見てもらえますか？っていうたらそこから今度はわざと外ばっかり見てまた急ブ