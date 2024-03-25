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勝地涼、嫉妬していた幼馴染の俳優は山田孝之「悔しかったね」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 勝地涼が24日の番組で、「嫉妬していた」俳優について語った
  • 山田孝之と14歳のときにドラマで共演してから、仲が良かったという
  • 当時、山田にオーディションで負けることが多く「悔しかった」と振り返った
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