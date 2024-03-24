レッドソックスなどで活躍した左腕・岡島秀樹氏が２４日、自身のフェイスブックを更新し、ドジャース・大谷翔平投手の元通訳で、違法賭博に関与した疑いでチームを解雇された水原一平氏との関係について言及した。岡島氏は「あちこちからお問い合わせをいただいているのでここでお知らせさせてください」と切り出すと、「水原くんが自分の通訳をしてくれたのは２０１２年春、ヤンキースのキャンプに招待選手として参加するとい