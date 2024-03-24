テレビアニメ『【推しの子】』の第2期が、2024年7月より放送されることが決定した。あわせて追加キャストが発表され、姫川大輝役を内山昂輝、鴨志田朔夜役を小林裕介が担当する。【動画】新キャラ登場！公開された【推しの子】第2期の新映像第2期は2.5次元舞台『東京ブレイド』編で、同舞台に出演することが決定したアクア・有馬かな・黒川あかねの姿を描く。公開された新ビジュアルでは、けいこをしているキャラクターたち