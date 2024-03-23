2022年にリヴァプールからモナコに移籍した南野拓実。移籍1年目は1ゴールと不調に喘いだが、2年目の今季は復活を遂げており、市場価値もリヴァプール時代を超える1500万ユーロ（24.6億円）に上昇した。そうしたなか、『L'Équipe』はモナコ選手たちの給与ランキングを発表。南野は月給23万ユーロ（3783万円）でチーム7位だとか。単純に年俸換算すると4.5億円ほどになる。大谷翔平は世界1位じゃない！1年あたりの世界最高給アス