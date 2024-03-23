日本の年金制度は何度も改定されて非常に複雑なため、すべてを把握することは至難のワザでしょう。ただ、せめて「自分がいくら年金をもらえるのか」や「年金支給額を増やす方法」などは知っておきたいところ。そこで、『老後のお金、本当に足りますか？』（オレンジページ）著者の家計再生コンサルタントの横山光昭氏が、年金制度の基本と支給額増額のテクニックを解説します。「国民年金」か「厚生年金」かで大きな差がまずは「ね