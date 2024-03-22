（写真・西村尚己/アフロスポーツ）《俺、大谷選手の通訳したいです！55歳じゃ無理かな？》ドジャース大谷翔平の通訳を務める水原一平氏が巨額の窃盗の疑いで球団から解雇されたことを受け、3月21日、意外な人物が大谷の後任通訳に立候補の声をあげた。その人物とは、フォトグラファーでマルチクリエイターの桐島ローランド氏。1996年には、元女優の江角マキコ（2017年に芸能界引退）と結婚し、9カ月後に離婚したことでも知