2月3日に開かれた「ドジャースファンフェスタ」での水原一平氏（左）と大谷翔平選手（右）（写真：アフロ）J-CASTニュース

笑いながら「もう友達ではない」大谷翔平の1カ月半前の発言が話題に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 水原一平氏の解雇を巡り、大谷翔平の過去の発言がにわかに注目を集めている
  • ドジャースへの移籍後のファンフェスタで、水原氏に関する質問をされた大谷
  • 笑いながら「もう友達ではない」と話し、冗談の類として報じられていた
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水原一平氏のドジャース解雇報道

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