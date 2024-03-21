「ミスタードーナツ」は、3月27日（水）から期間限定で、宇治茶専門店「祇園辻利」と共同開発した「misdo meets 祇園辻利 第一弾」を、全国の店舗で販売する。【写真】おいしそう〜！“ミスド史上最も濃い”2種類の新作ドーナツ■「ポン・デ・リング」も！今回登場するのは、香り、色、苦み、旨みが特長の「祇園辻利」の宇治抹茶を「ミスタードーナツ」史上最も多く練りこんだ「お濃いドーナツ」2種。「お濃いドーナツ と