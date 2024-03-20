モデルジゼル・ブンチェン（４３）は決して砂糖を食べないという。２００９年から２０２２年まで元ＮＦＬのスター選手トム・ブレイディと結婚していたジゼルは、フィットネスに熱心で、理想的な体型を維持するために食事とエクササイズに対して非常に規律正しいアプローチを実践、砂糖を「毒」と表現している。 【写真】離婚したトム・ブレイディとジゼル・ブンチェン ジゼルは、ＷＳＪ誌にこう語った。「他に