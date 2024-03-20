住宅街の一角に、真っ赤なキッチンカーの傍らで鮭を焼いているクマがいる。この界隈ではお馴染みの、鮭弁当だけを売るお弁当屋さん「森のコロコロ」だ。【写真】着ぐるみのクマが、炭火で鮭を焼いてくれますなぜクマ？なぜ鮭弁当だけ？クマの助手を務める「森のお嬢さん」にお話を伺った。クマのマーチーが森で仲良くなったお嬢さんと一緒にキッチンカーを始めた大阪市阿倍野区と東住吉区の境界あたりに位置する、JR阪和線「南