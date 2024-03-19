大阪府に住む60代の女性が、総額1億9500万円をだまし取られていたことがわかった。2023年12月、大阪府に住む60代の女性が、「NTTファイナンス」のハナオカと名乗る男から、「電話料金を滞納していて、このままでは裁判になる」などと、電話でうその説明を受け、裁判を止める費用として約100万円を振り込んだ。警察によると、女性はその後も「もっとお金を払わないと裁判を止められない」と脅されるなど、あわせて64回、1億9500万円