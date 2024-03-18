歴代最多の優勝45回を数える大横綱が、“角界追放”の瀬戸際にある──弟子の暴力問題で“師匠剥奪”となった元横綱・白鵬の宮城野親方だが、本誌・週刊ポストはその新たな醜聞を掴んだ。国技を揺るがす大騒動の核心に迫る。【全3回の第1回】【図解】周りの親方たちはどう見ているのか元白鵬・宮城野親方を取り巻く環境。他、【写真】落ち着いた表情の親方たち南魚沼でのトラブルどのような“厳罰”になるのか──相撲協会内