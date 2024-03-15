15日午後、広島県安芸郡熊野町の住宅の敷地内で、住人の男性（79）が駐車しようとした妻（76）の軽乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは、広島県安芸郡熊野町の住宅の敷地内で、警察によると15日午後3時ごろ、男性（79）と、帰宅した妻（76）がバックで駐車しようとしていた軽乗用車が衝突しました。男性は約2時間後に死亡しました。警察が事故の原因を調べています。【2024年3月15日】