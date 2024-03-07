後半33分、加藤連のファウルを巡って山東スタッフにイエローカード横浜F・マリノスは、3月6日に行われたAFCチャンピオンズリーグ（ACL）準々決勝の第1戦で山東泰山（中国）と対戦。アウェーで2-1の勝利を収めたなか、後半33分には山東のスタッフがイエローカードを受けた際、背を向けた主審に対して水をかける仕草をして波紋を呼んでおり、元日本代表DF栗原勇蔵氏は「スタッフがやると余計に見栄えが悪い」と指摘している。横