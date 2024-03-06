東京五輪卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼氏が６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「１ケ月前の自分に戻りたい…」と意味新なフレーズをつづるとともに、数百万円のプラスが計上されている２月２日時点の投資経過画面を投稿した。水谷氏はこれに先立って、午前１０時前に「オワタ…」とつぶやくとともに、「追証に関するご注意」という画像を投稿。その画面には「追加保証金（追証）が発生する恐れがございます。」