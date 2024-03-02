結婚して、義実家との価値観の違いが多いとなにかとストレスがたまるもの。なかでも深刻なのが、衛生観念の違いです。一緒に住むことはないにせよ、不快感を感じるほど不潔なのはストレスですよね。ここではそんなエピソードをご紹介します。爪の中が汚すぎる「義母はおしゃれが好きで、服にも気を使うタイプです。ネイルアートもよくしていて素敵だなと思っていましたが、よく見たら爪の中が薄汚れていてドン引きでした。ほかにも