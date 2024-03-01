パリ五輪アジア最終予選サッカー女子のパリ五輪アジア最終予選が28日に東京・国立競技場で行われ、女子日本代表（なでしこジャパン）は北朝鮮代表に2-1で勝ち、2戦合計2-1で今夏のパリ五輪の出場権を獲得した。かつてアジア女子サッカーのトップに立ちながらも、今回は出場を逃した中国では、試合の結果とともに前半にあった“山下の1ミリ”に注目する声が続出。「問題ない」「北朝鮮は訴えるべき」と意見は二分しており、判定シ