元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依が２９日までに自身のインスタグラムを更新し、現在の姿をアップした。２月７日で３６歳になった加護は２８日の投稿で「強風で髪がボワってなってくれたおかげで出来る女風に映ったので記念に笑」とつづり、移動中のオフショットを掲載。アイドル時代とは雰囲気が異なる金髪ヘアで赤ネイル、アクセサリーを光らせ、メガネをかけている。「もうすぐ２月も終わりだね！春に向けて色々準