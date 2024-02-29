なかなかお金を返さないママ友「善意の利用は許さない」と叱責されるGoogirl

なかなかお金を返さないママ友「善意の利用は許さない」と叱責される

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ママ友に何度もお金を貸すも、返してもらえないことに悩んでいた女性
  • 別のママ友が「善意を利用するなんて許さない」と叱責してくれたという
  • 結果、女性は今まで貸したお金を全額返済してもらうことに成功した
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