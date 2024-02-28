セクハラによる役員の退任が相次いでいるエネオス。再発防止策を外部の専門家に評価をしてもらった結果、「役員の懲罰規定がけん制機能を果たしておらず、役員向けのコンプライアンス研修も十分でない」との結果だったことを公表しました。エネオスでは2022年に当時の会長、2023年には当時の社長とトップが2代続けて女性へのセクハラ行為で辞任しました。さらに今月、グループ会社の会長もセクハラ行為により解任されています。ENE