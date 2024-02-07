ホットランドが展開する「築地銀だこ」は2月15日から、新作プレミアムクロワッサンたい焼「濃い あまおう いちごみるく」を期間限定で発売する。築地銀だこ プレミアムクロワッサンたい焼「濃い あまおう いちごみるく」発売【関連記事】伝説のすた丼屋、「肉の日キャンペーン」2月は2回開催、2月9日と2月29日、対象商品を肉増し相当の肉50%増量発売は、一部店舗を除く全国の築地銀だこのクロワッサンたい焼取扱店舗で、たい焼専門