これでは「記録会」だ。【後編を読む】大迫傑のボーナス2億円は払い損…陸連主導「底上げ記録」のバカらしさ25日号砲の大阪マラソンは男子のパリ五輪代表選考を兼ねており、残り1枠をかけての戦いは「2時間5分50秒」の設定記録を切ることが最低条件になる。5日の会見で日本陸連の瀬古利彦ロードランニングコミッションリーダーは、折り返しが5カ所から3カ所になり、上り坂も1つ減ったことを歓迎。「これで20秒から30秒は昨年