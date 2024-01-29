実業家の前澤友作氏（48）が28日、自身の公式YouTubeチャンネルに「「前澤友作、スーパーカーを買ってみた！」第5弾動画を公開。スーパーカーを多数所有する前澤氏にとっても史上最高額の車両が納車された。【動画】やばすぎ…4.7億円のスーパーカーを披露した前澤友作氏納車されたのは、7年前にオーダーしたという、世界限定150台の『アストンマーティン・ヴァルキリー ASTON MARTIN Valkyrie』。同社サイトでは「単なるスポ