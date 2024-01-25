平成以降最多となる、36人の犠牲者を出した京都アニメーション放火殺人事件。1月25日、殺人などの罪に問われた青葉真司被告（45）に京都地裁が死刑判決を言い渡した。弁護側が無罪を主張し、争点となっていた被告の刑事責任能力については「心神喪失でも心神耗弱でもなかった」として完全責任能力を認定した。【画像】京アニに言及した青葉被告の投稿自身の小説を、京アニに「パクられた」などと主張していた青葉被告。裁判で
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