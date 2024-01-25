ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３０＝大橋）と元２階級制覇王者?悪童?ルイス・ネリ（２９＝メキシコ）が５月６日に東京ドームで対戦することで合意したと、米メディア「ＥＳＰＮ」が報じた。開催されれば１９９０年のマイク・タイソン（米国）戦以来、３４年ぶりという東京ドームでのボクシング興行。気になるのは、ネリは過去日本での試合で体重超過やドーピング陽性により日本で無期限活動停