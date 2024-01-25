西部劇映画といえばアメリカのカウボーイの存在は欠かせないが、このほど映画さながらに投げ縄を操り、凍った池から子牛を救ったカウボーイが注目を集めた。カウボーイハットを被り、慣れた手つきで投げ縄を投げる姿に「これが真の男だ」といった声があがっており、のちに本人も「カウボーイは日本のサムライのようだ」と語っている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】【この記事の