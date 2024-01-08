²Î¼ê¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÀµ·î¤È½Õ½©¹±Îã¤Î¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª£²£°£²£´¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡££±£µ²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢¸Þ´¶¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤¤?¥Û¥ó¥â¥Î?¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÁ´¤ÆÀµ²ò¤·¡¢¸Ä¿ÍÏ¢¾¡µ­Ï¿¤ò£·£¶¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ä£Á£É£Ç£Ï¡Ê£´£µ¡Ë¤¬Á´ÌäÉÔÀµ²ò¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¼÷»ÊÅ¹¤È²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÄÒ¤±¤Þ¤°¤í¡¢¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¿©ºà¡×¤ÎÄÒ¤±¥«¥Ä¥ª¤òÌÜ±£¤·¤Ç