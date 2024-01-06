元セクシー女優でフリーライターの「たかなし亜妖」がお届けする連載コラム。2016年に「ほかにやることがなかったから」という理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半が経過したところで引退を決意し、現在は同人作品やセクシービデオの脚本など、あらゆる方面で活躍中。◆地下アイドルからセクシー女優デビューが多い理由メディアにバンバン出演する知名度の高い“地上”アイドル、地元に拠点を置き、該当地域の看板とな