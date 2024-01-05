ＤｅＮＡでヘッドコーチなどを務めた野球評論家・高木豊氏が５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。オリックスにＦＡ移籍した西川龍馬外野手の人的補償として広島が獲得した日高暖己投手について、球団の戦略を絶賛した。プロ２年目の１９歳は昨季、ファームで１２試合に登板し、防御率３・１５をマーク。１８３センチから繰り出す直球が魅力で、同じ宮崎県からオリックス入りした山本由伸投手の姿と重ね合わせ“由伸２