「現地では、大谷選手は11月上旬には“本命”をすでに決めていたので、コーイケルホンディエという希少な中型犬を飼う余裕があったのだといわれています。大の愛犬家だけに、飼い始めたらほかのことが手につかなくなってしまいますから……」（在米ジャーナリスト）12月4日（日本時間）、メジャーリーグの移籍交渉の山場となるウインターミーティングが始まった。空前のFA争奪戦となった大谷翔平選手（29）はリハビリ中に通訳の水