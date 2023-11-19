女優の山口智子（59）が、夫で俳優の唐沢寿明（60）とクラシックカー・ラリーのイベントに参加した様子を公開。助手席に山口を乗せて愛車のポルシェを運転する唐沢の姿に、多くの反響が寄せられている。【映像】山口智子に照れ笑いする唐沢寿明2人が参加したチャリティーイベント「GO！GO！ラリー in 東北」は、唐沢が発起人となり、東日本大震災からの復興支援を目的として、9月30日と10月1日に宮城県・石巻市で開催。俳優の