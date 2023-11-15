《両軍共に讃えたい闘いでした。チーム、ファンの皆さん、本当におめでとう、そしてありがとう!!》【写真】南果歩の腰に手を回してエスコートする渡辺謙、報道陣にもドヤ顔で余裕の笑み11月5日、プロ野球の阪神タイガースがオリックス・バファローズとの日本シリーズを制して38年ぶり2度目の日本一に。阪神ファンの渡辺謙は、自身のインスタグラムに歓喜の投稿をアップ。「渡辺さんは小学生の時、おじと後楽園球場で巨人対阪神の
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