《両軍共に讃えたい闘いでした。チーム、ファンの皆さん、本当におめでとう、そしてありがとう!!》【写真】南果歩の腰に手を回してエスコートする渡辺謙、報道陣にもドヤ顔で余裕の笑み11月5日、プロ野球の阪神タイガースがオリックス・バファローズとの日本シリーズを制して38年ぶり2度目の日本一に。阪神ファンの渡辺謙は、自身のインスタグラムに歓喜の投稿をアップ。「渡辺さんは小学生の時、おじと後楽園球場で巨人対阪神の