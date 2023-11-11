伊藤園レディス2日目女子ゴルフの国内ツアー・伊藤園レディスは11日、千葉・グレートアイランドC（6741ヤード、パー72）で2日目が行われている。主催者推薦選考会をトップで勝ち抜いた16歳の高校1年生・中嶋月葉（岡山・作陽学園高）が躍進中。前半7ホールを終えて4つ伸ばし、通算8アンダーの暫定2位で優勝争いに参戦している。アマチュアの中嶋は6日の主催者推薦選考会を67で回り、トップの成績で本戦に臨んだ。初日は6バーデ