2024年1月、従来のNISA制度よりも改善された「新NISA」がスタートする。独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）の五十嵐修平さんは「長期間運用すればするほどローリスク・ハイリターンになる。バランス型投信で運用すれば7〜8年程度で赤字になる可能性が非常に少なくなるので、70歳から始めても成果を出せるだろう」という――。写真＝iStock.com／Rie Tamaoki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Rie Tamaoki■「現金