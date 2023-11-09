楽天・田中将大投手が９日、８日に海外ＦＡ権行使を正式表明した、松井裕に「心から彼を応援したい」とエールを送った。右腕は１０年前に自身がポスティングで移籍を決意した際、混乱を避けるために優勝旅行不参加になったことを回顧した。田中将はこの年、無傷の２４連勝を飾るなど大車輪の活躍で、チーム初のリーグ優勝、日本一に貢献。オフにポスティング制度を利用し、メジャーリーグ挑戦となっていた。ただ、当時ポステ