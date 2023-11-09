北朝鮮の金正恩総書記が進めるメガプロジェクト「平壌5万世帯住宅建設」の一つとして、平壌市内北西部の西浦（ソポ）地区では、今年中に4000世帯分の住宅を完成させるとして工事が進められている。デイリーNK内部情報筋によると、工事に当たっているのは、平安南道（ピョンアンナムド）速度戦青年突撃隊だ。この「突撃隊」とは、国が進める建設工事の現場に「嘆願して」向かった人々の部隊を指す。もちろん、「嘆願」は表向きだけ