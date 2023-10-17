音楽フェスの会場を出る生稲晃子議員（写真・久保貴弘）永田町では、一度も見せたことがない笑顔――。10月上旬、原宿の裏路地を浮かれた様子で歩いていたのは、生稲晃子参議院議員だ。「シークレットゲストとして、突然登場したので驚きました。地下ライブハウスで開催された、マイナーな音楽フェスなのに……」（居合わせた客）生稲議員がお忍び参加したのは、FMラジオのDJが主催したイベントだ。「以前、生稲さんがこのDJの