今夏、グアルディオラ監督がベリンガムの説得に動いたとスペインメディア報道今夏の移籍市場でドイツ1部ボルシア・ドルトムントから、スペイン1部レアル・マドリードに加入したイングランド代表MFジュード・ベリンガムは、新天地加入後の公式戦10試合で10得点3アシストの大活躍を見せている。スペインラジオ局「Cadenaser」は、ベリンガムの獲得に向けてイングランド1部マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督