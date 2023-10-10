4yuuu編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡今回は思わず買い占めたくなるほど、爆買いが止まらなくなる絶品お菓子をご紹介します！どのお菓子も一度食べたらハマること間違いなしですよ♪出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/heap-colorful-candies-on-white-background-2364567277【ダイソー】おすすめのお菓子?生梅飴DAISO(ダイソー)の「生梅飴」は、紀州産の南高梅のエキス