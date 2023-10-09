「オリックス・バファローズ４−１福岡ソフトバンクホークス」（９日、京セラドーム大阪）オリックスがソフトバンクに勝利し、今季の対戦成績を１３勝１１敗１分けとした。これでパ・リーグの全５球団に勝ち越し、“完全優勝”を果たした。先発はドラフト１位の曽谷龍平投手。６回１安打無失点と好投して、通算７試合目の先発で初勝利をつかんだ。前回は悔し涙を流していたが、その悔しさをバネに乗り越えた。打線は初回に