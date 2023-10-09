4MEEE編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の便利アイテムをご紹介します！どれも1度使ったら、使う前には戻れないほど役立つのでぜひチェックしてくださね♡出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/open-sandwiches-tartine-bread-cream-cheese-2198498821【ダイソー】おすすめ便利アイテム?圧縮タオル(ラージサイズ)DAISO(ダイソー)の「圧縮タオル(ラージサイズ、23×35cm、6枚)」は、買って損なしの便