バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、「meiji（明治）」の菓子がモチーフの実用雑貨をラインアップした、ハズレなしの「一番くじ meiji 〜My Sweet Taste〜」を、2023年10月21日からコンビニエンスストア「ファミリーマート」および同社運営の「一番くじONLINE」などで順次発売する。最後のくじを引くと入手可能なラストワン賞もA賞は、「アポロ」のキャラクター「アポロちゃん」が飛び