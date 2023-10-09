バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、「meiji（明治）」の菓子がモチーフの実用雑貨をラインアップした、ハズレなしの「一番くじ meiji 〜My Sweet Taste〜」を、2023年10月21日からコンビニエンスストア「ファミリーマート」および同社運営の「一番くじONLINE」などで順次発売する。最後のくじを引くと入手可能なラストワン賞もA賞は、「アポロ」のキャラクター「アポロちゃん」が飛び
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